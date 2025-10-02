Защитник «Ливерпуля» Джованни Леони был успешно прооперирован после разрыва крестообразной связки колена.

Джованни Леони globallookpress.com

«Операция завершена. Спасибо всем за поддержку. Скоро вернусь», — написал 18-летний итальянец в социальных сетях.

Травму Леони получил 23 сентября в дебютном матче за клуб в Кубке английской лиги против «Саутгемптона» (2:1). Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отметил, что игрок может пропустить оставшуюся часть сезона.

Леони перешёл в «Ливерпуль» из «Пармы» в августе 2025 года за 31 миллион евро. Контракт защитника с английским клубом рассчитан до конца июня 2031 года.