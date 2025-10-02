Известный в прошлом нападающий, а сейчас тренер Валерий Климов уходит из воронежского «Факела».

Валерий Климов globallookpress.com

«Валерий Александрович, спасибо за вашу работу, за профессионализм и вклад в развитие команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере! », — говорится в сообщении «Факела».

После игры 10-го тура Первой лиги с «Родиной» (0:2) Климов участвовал в массовой потасовке, ударил соперника кулаком по лицу и оскорбил судью. После заседания КДК РФС Климову вынесли 7-матчевую дисквалификацию.

Сейчас «Факел» с 24 очками идет третьим в таблице Первой лиги. Вчера, 1 октября, стало известно о возвращении в клуб Олега Василенко, который сменил на посту главного тренера Игоря Шалимова.