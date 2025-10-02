Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался про матч с «Монако» в Лиге чемпионов.  Встреча закончилась со счетом 2:2.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Матч был неплохим.  Мы приняли ряд решений и создали много моментов.  К сожалению, в концовке неправильно отреагировали на спорный штрафной — назначили пенальти, так как сначала мяч коснулся Нико, пусть и неумышленно.  Что есть, то есть.

У нас есть одно очко, и мы это принимаем.  Не могу сказать наверняка, был ли это пенальти, но судья его назначил.  На этом всё», — приводит слова Гвардиолы BBC.