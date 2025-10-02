11 октября на «Арене Химки» в 16:30 (мск) пройдет прощальный матч бывшего полузащитника «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дениса Глушакова.
Между собой сыграют его бывшие клубы: «Спартак» и «Локомотив». Сам виновник торжества проведет по тайму за каждую из команд.
Сегодня, 2 октября, стали известны составы.
«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Аленичев, Титов, Самедов, Ширко, Павлюченко, Ребров, Ещенко, Кудряшов, Шишкин, Кутепов, Онопко, Баженов, Головской, Макеев
«Локомотив»: Овчинников, Гильерме, Сенников, Игнатьев, Янбаев, Тарасов, Гуренко, Маминов, Лоськов, Динияр Билялетдинов, Сычев, Пименов, Джанашия, Бурлак, Оганесян, Пашинин