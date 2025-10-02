Матч второго тура Лиги Европы между «Фенербахче» и «Ниццой» состоится 2 октября в 19:45 мск.
Обе команды неудачно стартовали в турнире. Хозяева потерпели поражение от «Базеля» со счетом 1:3. Гости уступили «Роме» 1:2.
Обе команды будут настроены сегодня победу. При этом «Фенербахче», как и «Ницца», выиграл только один матч из четырех последних.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Коэффициенты букмекеров: 1.78 на победу «Фенербахче», 3.95 на ничью, 4.45 на победу «Ниццы».
- Прогноз на матч от ИИ: победа «Фенербаче» со счетом 2:0.
Трансляция матча
