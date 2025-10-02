Матч второго тура Лиги Европы между «Фенербахче» и «Ниццой» состоится 2 октября в 19:45 мск.

Обе команды неудачно стартовали в турнире. Хозяева потерпели поражение от «Базеля» со счетом 1:3. Гости уступили «Роме» 1:2.

Обе команды будут настроены сегодня победу. При этом «Фенербахче», как и «Ницца», выиграл только один матч из четырех последних.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Коэффициенты букмекеров: 1.78 на победу «Фенербахче», 3.95 на ничью, 4.45 на победу «Ниццы».

Прогноз на матч от ИИ: победа «Фенербаче» со счетом 2:0.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.