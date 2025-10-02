Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался по поводу сравнения форварда «Зенита» Максима Глушенкова и экс-футболиста сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Глушенков более универсальный футболист. И если вот так вот в целом брать, их нельзя сравнивать, это разные позиции. Это всё равно, что, предположим, Месси с Зиданом сравнивать.

Если посмотреть на них как на игроков группы атаки? Глушенков. Потому что Аршавин играл в основном на фланге. Против него поставить можно хорошего защитника с подстраховкой, и всё, его видно не будет, ему пасы давать не будут. А этот Глушенков может в середине, справа, слева, впереди — он свободный художник», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».