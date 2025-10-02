Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался по поводу сравнения форварда «Зенита» Максима Глушенкова и экс-футболиста сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

Александр Бубнов
Александр Бубнов globallookpress.com

«Глушенков более универсальный футболист.  И если вот так вот в целом брать, их нельзя сравнивать, это разные позиции.  Это всё равно, что, предположим, Месси с Зиданом сравнивать.

Если посмотреть на них как на игроков группы атаки?  Глушенков.  Потому что Аршавин играл в основном на фланге.  Против него поставить можно хорошего защитника с подстраховкой, и всё, его видно не будет, ему пасы давать не будут.  А этот Глушенков может в середине, справа, слева, впереди — он свободный художник», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».