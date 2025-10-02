Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Кубка России против «Ростова» (1:1, 4:2 по пен.).

Хасанби Биджиев — главный тренер «Динамо» Мх globallookpress.com

«Первый тайм был достаточно сложный. Я думаю, команды приспосабливались к полю. Во втором тайме вышли более опытные команды, стало более стабильно, поэтому отыгрались.

Победа очень важна, и я рад такому результату», — сказал Биджиев «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» Мх занимает 1-е место в группе С Кубка России с 13-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Балтики» 5-го октября в РПЛ.