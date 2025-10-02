Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба оценил игру своей команды в матче 5-го тура группового этапа Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:1, 2:4 по пен.).

Джонатан Альба — главный тренер «Ростова» globallookpress.com

«Продолжаем серию без поражений, есть хорошие моменты.

Понятно, что нужно анализировать и смотреть что может быть лучше. Но команда находится в хорошей форме, очень доволен, как игроки показали себя на поле», — сказал Альба «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» располагается на 3-й позиции в группе С Кубка России с 4 очками в активе. В следующей встрече команда встретится с «Оренбургом» 5-го октября в РПЛ.