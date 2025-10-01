Матч 2-го тура Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус» состоится 1 октября в 22:00 мск на стадионе «Керамика».
«Вильярреал» начал с поражения от «Тоттенхэма» (0:1). Эту неудачу «желтые» компенсировали тремя победами подряд в чемпионате Испании. Последним результатом команды стала победа над «Атлетиком» Бильбао (1:0).
«Ювентус» провел результативный матч с дортмундской «Боруссией», который по итогу завершился вничью 4:4. После этого «бьянконери» сыграли вничью с «Вероной» и «Аталантой» в Серии А. В целом «Юве» не проиграл ни одного поединка в этом сезоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Котировки букмекеров: 2.25 на победу «Вильярреала», 3.40 на ничью, 3.45 на победу «Ювентуса».
- Ставка ИИ — победа «Ювентуса» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
