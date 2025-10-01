прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.25

1 октября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вильярреал» и «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Субмарина» в своем чемпионате выступает успешно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» набрал 16 очков в 7 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Субмарина» одолела «Атлетик» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Севилье» (2:1). Да и поединок с «Осасуной» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вильярреал» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Айосе Перес — травмирован.

Состояние команды: «Субмарина» нынче выглядит весьма выгодно. Команда победила в 3 последних матчах.

Причем «Вильярреал» традиционно успешно противостоит «Ювентусу». В трех очных поединках команда победила 2 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Субмарина» наверняка еще прибавит в плане реализации.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы в своем чемпионате не особенно преуспевают. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» в 5 стартовых матчах набрал 11 очков. Команда отличилась 9 мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы подписали мировую с «Аталантой» (1:1).

До того команда не сумела одолеть «Верону» (1:1). А вот чуть ранее она сыграла вничью с «Боруссией» Д (4:4).

При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туринцы весьма крепки, вот только нынче несколько забуксовали. А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

При этом «Ювентус» подписал мировые в 3 своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 3 месяца.

Туринцы в среднем пропускают аккурат гол за матч. Да и вообще, команда побеждает с огромной натугой.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Туринцы постараются как можно скорее запрыгнуть в топ-8.

Статистика для ставок

«Ювентус» сыграл вничью в 3 своих последних матчах

«Субмарина» победила в 3 последних поединках

«Вильярреал» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

Прогноз: «Вильярреал» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будет активен у ворот туринцев.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Ювентус» в последних матчах несколько лихорадило.

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00