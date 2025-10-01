«Шанхай Шэньхуа», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, дома не смог переиграть корейский «Ульсан» в игре 2-го тура азиатской Лиги чемпионов — 1:1.
Команда Слуцкого вышла вперед на 48-й минуте после точного удара Луис Асуэ. Соперник смог отыграться на 62-й минуте, мяч забил Густав Людвигсон.
Результат матча
Шанхай ШэньхуаШанхай1:1Ульсан ХёндэЛига чемпионов Азии. Элита. Восток
1:0 Луис Нлаво 48' 1:1 Густав Лудвигсон 62'
Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа, Цзян Шэнлун, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи (Xu Haoyang 65'), У Си, Жуан Карлуш Тейшейра, Чхан Шиничхи (Ян Цзэсян 84'), Луис Нлаво (Юй Ханьчао 84'), Xue Qinghao, Li Ke, Chengyu Liu (Haoyu Yang 65')
Ульсан Хёндэ: Чо Хён У, Seo Myung-Guan, Чхве Сок-Хён, Густав Лудвигсон (Hyun-Taek Cho 81'), Ли Джин Хён, Эрик Фариас (Юл Хо 65'), Матиас Лакава (Ум Вон-сан 65'), Park Min-seo (Дариян Боянич 74'), Ко Сын-бом, In-Woo Back, Ким Юнь Квон (Чон Сын Хён 81')
Жёлтые карточки: Seo Myung-Guan 60' (Ульсан Хёндэ), Чхве Сок-Хён 75' (Ульсан Хёндэ)
Для «Шанхай Шэньхуа» это первое очко в азиатской ЛЧ, пока команда идет на девятой строчке на «Востоке» общего этапа турнира.