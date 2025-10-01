«Шанхай Шэньхуа», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, дома не смог переиграть корейский «Ульсан» в игре 2-го тура азиатской Лиги чемпионов — 1:1.

Команда Слуцкого вышла вперед на 48-й минуте после точного удара Луис Асуэ.  Соперник смог отыграться на 62-й минуте, мяч забил Густав Людвигсон.

Шанхай ШэньхуаШанхайШанхай Шэньхуа1:1Ульсан ХёндэУльсан ХёндэЛига чемпионов Азии. Элита. Восток
1:0 Луис Нлаво 48' 1:1 Густав Лудвигсон 62'
Шанхай Шэньхуа:  Вилсон Манафа,  Цзян Шэнлун,  Чжу Чэньцзе,  Гао Тяньи (Xu Haoyang 65'),  У Си,  Жуан Карлуш Тейшейра,  Чхан Шиничхи (Ян Цзэсян 84'),  Луис Нлаво (Юй Ханьчао 84'),  Xue Qinghao,  Li Ke,  Chengyu Liu (Haoyu Yang 65')
Ульсан Хёндэ:  Чо Хён У,  Seo Myung-Guan,  Чхве Сок-Хён,  Густав Лудвигсон (Hyun-Taek Cho 81'),  Ли Джин Хён,  Эрик Фариас (Юл Хо 65'),  Матиас Лакава (Ум Вон-сан 65'),  Park Min-seo (Дариян Боянич 74'),  Ко Сын-бом,  In-Woo Back,  Ким Юнь Квон (Чон Сын Хён 81')
Жёлтые карточки:  Seo Myung-Guan 60' (Ульсан Хёндэ),  Чхве Сок-Хён 75' (Ульсан Хёндэ)

Для «Шанхай Шэньхуа» это первое очко в азиатской ЛЧ, пока команда идет на девятой строчке на «Востоке» общего этапа турнира.