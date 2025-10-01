«Шанхай Шэньхуа», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, дома не смог переиграть корейский «Ульсан» в игре 2-го тура азиатской Лиги чемпионов — 1:1.

Команда Слуцкого вышла вперед на 48-й минуте после точного удара Луис Асуэ. Соперник смог отыграться на 62-й минуте, мяч забил Густав Людвигсон.

Результат матча

Шанхай Шэньхуа Шанхай 1:1 Ульсан Хёндэ Лига чемпионов Азии. Элита. Восток

1:0 Луис Нлаво 48' 1:1 Густав Лудвигсон 62'

Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа, Цзян Шэнлун, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи ( Xu Haoyang 65' ), У Си, Жуан Карлуш Тейшейра, Чхан Шиничхи ( Ян Цзэсян 84' ), Луис Нлаво ( Юй Ханьчао 84' ), Xue Qinghao, Li Ke, Chengyu Liu ( Haoyu Yang 65' )

Ульсан Хёндэ: Чо Хён У, Seo Myung-Guan, Чхве Сок-Хён, Густав Лудвигсон ( Hyun-Taek Cho 81' ), Ли Джин Хён, Эрик Фариас ( Юл Хо 65' ), Матиас Лакава ( Ум Вон-сан 65' ), Park Min-seo ( Дариян Боянич 74' ), Ко Сын-бом, In-Woo Back, Ким Юнь Квон ( Чон Сын Хён 81' )

Жёлтые карточки: Seo Myung-Guan 60' (Ульсан Хёндэ), Чхве Сок-Хён 75' (Ульсан Хёндэ)