«Карабах» одержал победу над «Копенгагеном» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.
Первый гол в матче забил Абделла Зубир на 28-й минуте встречи. Эмманюэль Аддай 83-й минуте удвоил преимущество азербайджанской команды.
Результат матча
КарабахАгдам1:0КопенгагенКопенгаген
1:0 Абделла Зубир 28'
Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Кади Боржес, Леандру Андраде, Абделла Зубир, Алексей Кащук, Камило Дуран
Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Родриго Уэскас (Йорам Заге 15'), Томас Делейни, Лукас Лерагер, Габриэл Перейра, Юссуфа Мукоко (Дзюнносукэ Судзуки 46'), Мохамед Эльюнуссип, Роберт Силва (Виктор Классон 46'), Джордан Ларссон
Жёлтая карточка: Маркос Лопес 51' (Копенгаген)
«Карабах» поднялся на 4-е место в общей таблице с 6 очками, «Копенгаген» (1) занимает 26-ю позицию.