«Карабах» поднялся на 4-е место в общей таблице с 6 очками, «Копенгаген» (1) занимает 26-ю позицию.

Первый гол в матче забил Абделла Зубир на 28-й минуте встречи. Эмманюэль Аддай 83-й минуте удвоил преимущество азербайджанской команды.

«Карабах» одержал победу над «Копенгагеном» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

