«Манчестер Сити» не смог обыграть «Монако» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Счет в матче открыл Эрлинг Холанн на 15-й минуте. «Монако» три минуты спустя восстановил равновесие благодаря точному удару Джордана Тезе. Тот же Холанн оформил дубль на 44-й минуте.

Эрик Дайер реализовал пенальти на 90-й минуте и спас свою команду от поражения

Результат матча Монако Монако 1:2 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Эрлинг Холанд 15' 1:1 Джордан Тезе 18' 1:2 Эрлинг Холанд 44' Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Эрик Дайер, Мохаммед Салису ( Pape Cabral 82' ), Вандерсон ( Кассум Уаттара 22' ), Джордан Тезе, Мамаду Кулибали ( Мика Биерет 82' ), Магнес Аклиуше, Крепин Дьятта, Ансумане Фати ( Станис Идумбо-Музамбо 64' ), Фоларин Балогун ( Джордж Иленихена 82' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Джон Стоунс ( Матеус Нунес 73' ), Тейьяни Рейндерс, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес ( Савиньо 61' ), Эрлинг Холанд, Жереми Доку ( Николас Гонсалес 61' ), Филип Фоден, Nico O'Reilly Жёлтые карточки: Крепин Дьятта 63' — Джанлуиджи Доннарумма 39', Родриго Эрнандес 57', Бернарду Силва 88'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 5 Удары мимо 7 32 Владение мячом 68 6 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 7 Фолы 11

«Ман Сити» поднялся на 8-е место в общей таблице с 4 очками, «Монако» (1) занимает 30-ю позицию.