«Манчестер Сити» не смог обыграть «Монако» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.
Счет в матче открыл Эрлинг Холанн на 15-й минуте. «Монако» три минуты спустя восстановил равновесие благодаря точному удару Джордана Тезе. Тот же Холанн оформил дубль на 44-й минуте.
Эрик Дайер реализовал пенальти на 90-й минуте и спас свою команду от поражения
Результат матча
МонакоМонако1:2Манчестер СитиМанчестер
0:1 Эрлинг Холанд 15' 1:1 Джордан Тезе 18' 1:2 Эрлинг Холанд 44'
Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Эрик Дайер, Мохаммед Салису (Pape Cabral 82'), Вандерсон (Кассум Уаттара 22'), Джордан Тезе, Мамаду Кулибали (Мика Биерет 82'), Магнес Аклиуше, Крепин Дьятта, Ансумане Фати (Станис Идумбо-Музамбо 64'), Фоларин Балогун (Джордж Иленихена 82')
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Джон Стоунс (Матеус Нунес 73'), Тейьяни Рейндерс, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес (Савиньо 61'), Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Николас Гонсалес 61'), Филип Фоден, Nico O'Reilly
Жёлтые карточки: Крепин Дьятта 63' — Джанлуиджи Доннарумма 39', Родриго Эрнандес 57', Бернарду Силва 88'
«Ман Сити» поднялся на 8-е место в общей таблице с 4 очками, «Монако» (1) занимает 30-ю позицию.