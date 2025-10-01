В матче второго тура Лиги чемпионов «Монако» примет «Манчестер Сити». Встреча команда состоится 1 октября на «Луи II». Начало в 22:00 мск.

«Монако» после позорного поражения в Брюгге со счетом 1:4 оказался в списке главных неудачников на старте турнира. Перед этим матчем «монегаски» потерпели неудачу в матче с «Лорьяном» в Лиге 1. Так что у хозяев есть над чем подумать перед началом игры.

«Ман Сити» обыграл у себя дома «Наполи» и теперь попытается закрепиться в лидерах турнира. Сейчас команда Гвардиолы в хорошей форме. Только в одной из пяти встреч его подопечные сыграли вничью. В остальных случаях «горожане» праздновали победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

Котировки букмекеров: 8.05 — победа «Монако», 5.65 — ничья, 1.36 — победа «Ман Сити».

Прогноз на матч от ИИ: победа «Ман Сити» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

