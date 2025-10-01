Наставник «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над «Пафосом» (5:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Венсан Компани globallookpress.com

«Все казалось просто, но это было вовсе не так. Да, мы победили и результат крупный. Но я уверен, что против "Пафоса" другим командам будет непросто. Особенно на его поле. Во втором тайме нам пришлось сражаться и много работать, чтобы стабилизировать игру.

Я еще до первого матча четко сказал, что наша мечта — сыграть в финале и постараться победить в нем. Да, это сложная задача. А сейчас турнир идет полным ходом, и пока что мы думаем о том, как побеждать в каждом следующем матче», — цитирует официальный сайт УЕФА Компани.

«Бавария» набрала 6 очков и лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Пафос» (1) идет на 27-й позиции.