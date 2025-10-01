Вингер «Челси» Алехандро Гарначо высказался о своем уходе из «Манчестер Юнайтед».

Алехандро Гарначо globallookpress.com

«Были сложные моменты, тренировки отдельно от команды, но я не могу сказать ничего плохого о моем бывшем клубе "Манчестер Юнайтед". Просто плохие моменты в жизни.

Я очень рад быть здесь, играть в этом турнире и заработать три очка. Когда ты молод, ты мечтаешь о матчах Лиги чемпионов. Теперь мы здесь, и я очень счастлив здесь», — цитирует Гарначо TNT Sports.

Напомним, что Гарначо этим летом перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».