Наставник «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о матче с «Буде-Глимтом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Томас Франк globallookpress.com

«Позитивный момент — это наш характер. Мы остались в игре, продолжали биться, и это принесло нам солидную ничью на выезде. Если проигрываешь 0:2 в Лиге чемпионов против такой хорошей команды, а потом получаешь одно очко, то мне это подходит. В первом тайме соперник был сильнее нас, это было очевидно.

"Буде-Глимт" исключительно хорош в том, что они делают. Тренер знает свое дело. Но, думаю, когда счет стал 0:2, мы заиграли лучше соперника и оставались лучшими на поле в оставшейся части матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Франка.

«Тоттенхэм» идет на 4-м месте. В активе лондонского клуба 4 очка.