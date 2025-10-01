В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» разгромила «Атлетик» со счетом 4:1.
На голы Даниеля Свенссона, Карни Чуквуэмеки, Серу Гирасси и Юлиана Брандта гости ответили лишь точным ударом Горки Гурусеты.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд4:1АтлетикБильбао
1:0 Даниэль Свенссон 28' 2:0 Карни Чуквуэмека 50' 2:1 Горка Гурусета 61' 3:1 Серу Гирасси 82' 4:1 Юлиан Брандт 90+1'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Никлас Зюле (Нико Шлоттербек 70'), Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Карим Адейеми (Юлиан Брандт 63'), Карни Чуквуэмека (Максимилиан Байер 63'), Марсель Забитцер, Джоб Беллингем (Феликс Нмеча 69'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 87')
Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан (Горка Гурусета 46'), Андони Горосабель, Унаи Гомес (Николас Серрано 63'), Роберт Наварро, Алехандро Рего, Микель Хаурегисар (Иньиго Руис де Галарета 46'), Мароан Саннади (Ibon Sanchez 80'), Иньяки Уильямс (Эмерик Лапорт 46')
Жёлтые карточки: Максимилиан Байер 89' — Айтор Паредес 43', Андони Горосабель 59'
«Боруссия» смогла набрать 4 очка и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. В активе «Атлетика» нет зачетных баллов и 34-е место.