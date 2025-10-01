Лондонский «Тоттенхэм» близок к заключении нового контракта с основным центральным полузащитником Родриго Бентанкуром, информирует Football.london.

Родриго Бентанкур globallookpress.com

В данный момент согласованы почти все детали нового соглашения и уже скоро будет поставлена подпись 28-летним уругвайцем.

В этом сезоне Бентанкур провел 9 матчей за «шпор» и не сделал ни одного результативного действия. Его текущее соглашение действует до лета 2026 года.

За «Тоттенхэм» уругваец выступает с с января 2022 года, перейдя из «Ювентуса».Transfermarkt оценивает трансферную хавбека в 30 миллионов евро.