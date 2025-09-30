Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Юрий Семин globallookpress.com

«Матвею ни в коем случае не стоит думать о смене клуба. Он играет в одном из лучших клубов мира и уже входит в основной состав. Другое дело, что пока мало игровой практики, нужно конкурировать и доказывать своё право на место в воротах. Пусть продолжает работать на тренировках. Оснований для ухода не вижу. Надеемся, что тренер будет чаще доверять ему. Тем более сейчас первый номер — не Доннарумма, который сильнее Сафонова, а Шевалье, с которым у Матвея равные шансы», — приводит слова Семина «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в этом сезоне Сафонов пока что не провел ни одного матча.