Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру своей команды в матче 5-го тура группового этапа Кубка России (группа А) против «Зенита» (0:1).

Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина» globallookpress.com

«Доволен ли тем, как команда отреагировала после пропущенного гола? Отличная реакция была. Нас наказали за не очень грубую оплошность, где мы просто не доиграли эпизод. На фланге Безрукову нужно было делать разворот лицом к игроку, не спиной, и он не успел накрыть подачу. И в штрафной дали возможность пробить, он удачно попал. После этого мы всё равно продолжили играть.

Всё, что было во втором тайме в наши ворота, пришло после наших ошибок. Когда Рожков пытался сохранить и отдал в подкате сопернику, а второй, когда был перелёт мяча, и Нигматуллин не вышел сразу. Давление, которое оказывали, было очень хорошим.

Были моменты, когда "Зенит" всей командой был в штрафной. Нам не хватило исполнительского мастерства впереди. 11 угловых было, сколько штрафных и ничего не выжали из них. Команде я сказал, что мы проявляем характер — это хорошо. Эти поражения будут, тем более с такими командами, которые могут наказать за любой эпизод. Этот характер нужно сохранять, важно не терять в себе уверенность.

Позитивный момент, когда "Зенит" так долго вводит мяч в игру. И почему всего четыре минуты в конце добавили? По нашим подсчётам — должно было быть минимум семь. Много пауз, замены», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

После этого матча казанская команда занимает 3-е место в группе А Кубка России с 4 очками в активе. В следующем поединке «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов» 4-го октября в РПЛ.