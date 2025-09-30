Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов выразил мнение, что «Зенит» является фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ. По мнению Пименова, у сине-бело-голубых сильный состав и серьезный опыт борьбы на длинной дистанции.

Руслан Пименов globallookpress.com

«ЦСКА, конечно, силен. Но фаворит здесь, на мой взгляд, "Зенит". У него более длинная скамейка, чем у армейцев. Плюс он имеет большой опыт борьбы на длинной дистанции», — сказал Пименов «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 19 очков в 10 турах и идет 4-м в таблице. Лидирует в РПЛ ЦСКА с 21 баллом.