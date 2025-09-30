Бывший наставник «Химок» и «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 5-го тура Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо».

Александр Григорян globallookpress.com

«Динамо и Краснодар будут серьезно ротировать состав, сложно что-то предсказать. При такой ротации колоссальное значение будет иметь домашний стадион, поле, аура. Скорее всего, если что-то прогнозировать, то Краснодар будет доминировать», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет группу В с 9 очками, «Динамо» расположилось на второй строчке с 7 баллами. Замыкают тройку лидеров самарские «Крылья Советов» (6 очков), а замыкает таблицу «Сочи» с 2 очками.