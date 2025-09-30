Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями о работе Валерия Карпина с московским клубом.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Изначально было понятно, что "Динамо" не могло сразу взять и начать набирать максимальное количество очков на старте сезона. Нет смысла сейчас менять тренера, у Карпина все еще наладится. Как раз в случае смены наставника команда может попасть в нестабильность и ухудшить результаты», — цитирует Граната «ЕВРО-ФУТБОЛ. Ру».

«Динамо» на данный момент занимает 7-е место в РПЛ, набрав 15 очков за 10 туров.