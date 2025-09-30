Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится в среду, 1 октября. Начало — в 22:00 мск.

Нам нужно поработать над игровым планом. Нам придется нелегко, ведь "ПСЖ" тоже хочет играть с мячом и хорошо прессингует. С первой секунды и до последней минуты мы должны играть на самом высоком уровне. Это Лига чемпионов», — приводит слова Флика As.

«Мы сыграем против лучшей команды прошлого сезона. Мне нравится стиль "ПСЖ". Нравятся их футболисты и главный тренер.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

