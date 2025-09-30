Вечер на Hill Dickinson Stadium начинался как праздник для «Эвертона». На новом стадионе команда всё ещё не проигрывает, а болельщики гонят её вперёд после удачного старта сезона. Казалось, разобранный «Вест Хэм» точно не должен увозить очков из Ливерпуля. Но Джаррод Боуэн был против.

Результат матча Эвертон Ливерпуль 1:1 Вест Хэм Лондон 1:0 Майкл Кин 18' 1:1 Джаррод Боуэн 65' Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету ( Тьерно Барри 69' ), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Кирман Дьюсбери-Холл, Джек Грилиш, Илиман Ндиайе ( Тайлер Диблинг 81' ), Jake O'Brien Вест Хэм: Альфонс Ареола, Макс Килман, Константинос Мавропанос, Кайл Уолкер-Питерс, Лукас Пакета ( Анди Ирвинг 90' ), Матеуш Фернандеш, Сунгуту Магасса ( Фредди Поттс 59' ), Никлас Фуллкруг ( Игор Жулио 90' ), Крисенсио Саммервилл ( Луис Гильерме 77' ), Джаррод Боуэн, Malick Diouf Жёлтые карточки: Джеймс Тарковски 24', Виталий Миколенко 87', Кирман Дьюсбери-Холл 90' — Кайл Уолкер-Питерс 33', Сунгуту Магасса 48', Макс Килман 64', Константинос Мавропанос 82'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 3 Удары мимо 5 52 Владение мячом 48 3 Угловые удары 5 0 Офсайды 2 7 Фолы 16

Дэвид Мойес получил быстрый аванс от своих подопечных. Хозяева активно использовали фланги: Бету цеплялся за подачи, Илиман Ндиай смещался в центр и проверял Альфонса Ареоля. Но настоящая опасность пришла с известного слабого места «Вест Хэма» — стандарта.

«Эвертон» уверенно провёл первый час игры

На 18-й минуте гости отбили первую волну атаки после углового, но задержались в штрафной, и Джеймс Гарнер вырезал навес в зону одинокого Майкла Кина. Тот, как на тренировке, взлетел выше всех и пробил под перекладину. Это был уже восьмой мяч, который лондонцы пропустили с угловых и навесов в этом сезоне, — головная боль, перешедшая от Грэма Поттера к Нуну Эшпириту Санту.

Майкл Кин globallookpress.com

Гол подогрел атмосферу. Гостевой сектор гудел «Увольте руководство! », требуя перемен, а хозяева могли добивать соперника: Дьюсбери-Холл едва не замкнул фланговый навес, а Джек Грилиш таскал мяч через всё поле и провоцировал фолы на подступах к штрафной. Однако ни одного из этих эпизодов «ириски» не довели до решающего удара.

После 45 минут Нуну выглядел так, будто его вернули в АПЛ слишком рано: всего пару дней назад он ещё отдыхал после увольнения из «Ноттингема». Но уже во второй половине игра изменилась. «Вест Хэм» начал компактнее обороняться, перестал проваливаться между линиями и впервые завёл моторы на левом фланге. Новичок Эль-Хаджи Малик Диуф и техничный Крисенсио Саммервилл буквально загоняли Джейка О’Брайена в тупик. Именно эта пара позже и перевернула сценарий.

Но «Эвертон» при этом не сдавал — и даже упустил шанс оторваться. Гарнер дважды бил издали, но Ареоля справился. Был и спорный момент: мяч после рикошета от вратаря попал в руку Мавропаносу в паре метров от эпицентра атаки. Арбитр остался при своём — без пенальти. Для хозяев это стало тревожным сигналом: инициативы много, результата мало.

«Эвертон» — «Вест Хэм» globallookpress.com

И снова Джаррод Боуэн

На 65-й минуте всё перевернулось. Диуф пропахал всю бровку, прострелил, Кин выбил мяч неловко прямо на линию штрафной — и там оказался Джаррод Боуэн. Капитан «молотков» сместился под левую и пробил низом. Удар задел голову того же Кина и изменил траекторию — Джордан Пикфорд был бессилен.

Так в истории нового стадиона «Эвертона» появился первый гостевой гол. А для Боуэна — это был знак лидерства: он первым побежал к гостевому сектору, целуя эмблему.

Джаррод Боуэн празднует гол globallookpress.com

С этого момента именно команда Нуну смотрелась свежее. У «Эвертона» сбился ритм: передачи шли медленно, а атаки рассыпались. У гостей же Саммервилл раз за разом врывался в штрафную, Диуф поднимался по левому флангу, а Боуэн едва не сделал дубль — если бы не подкат Тарковски.

Финишные 15 минут прошли в стиле классических «качелей». Гарнер снова получил шанс со стандарта, но Ареоля нырнул и вытащил мяч из угла. В ответ гости дважды выскакивали в контратаки: Саммервилл выскочил один на один, чуть замешкался, и Пикфорд успел выставить ногу в подкате. Гул трибун, жестикуляция Нуну на бровке — словно матч уже имел цену выше, чем три очка. Но финальный свисток оставил всё в равновесии.

Джордан Пикфорд globallookpress.com

Что значит эта ничья

Для «Эвертона» это упущенная возможность: команда Мойеса провела отличный первый тайм, но снова не смогла превратить владение в голы. На фоне предстоящих встреч с «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» такой расклад тревожит.

Календарь и таблица АПЛ

Для «Вест Хэма» — наоборот, шанс перезапуститься. После четырёх поражений в пяти матчах лондонцы впервые выглядели единым целым, а не набором игроков. Диуф и Саммервилл подарили остроту, Ареоля — надёжность, Боуэн — лидерство. Нуну честно сказал после матча: «Это только маленький шаг вперёд». Но именно с таких шагов строятся сезоны, где нужно выползать из зоны вылета.