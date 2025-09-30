Вечер на Hill Dickinson Stadium начинался как праздник для «Эвертона». На новом стадионе команда всё ещё не проигрывает, а болельщики гонят её вперёд после удачного старта сезона. Казалось, разобранный «Вест Хэм» точно не должен увозить очков из Ливерпуля. Но Джаррод Боуэн был против.
Результат матча
Дэвид Мойес получил быстрый аванс от своих подопечных. Хозяева активно использовали фланги: Бету цеплялся за подачи, Илиман Ндиай смещался в центр и проверял Альфонса Ареоля. Но настоящая опасность пришла с известного слабого места «Вест Хэма» — стандарта.
«Эвертон» уверенно провёл первый час игры
На 18-й минуте гости отбили первую волну атаки после углового, но задержались в штрафной, и Джеймс Гарнер вырезал навес в зону одинокого Майкла Кина. Тот, как на тренировке, взлетел выше всех и пробил под перекладину. Это был уже восьмой мяч, который лондонцы пропустили с угловых и навесов в этом сезоне, — головная боль, перешедшая от Грэма Поттера к Нуну Эшпириту Санту.
Гол подогрел атмосферу. Гостевой сектор гудел «Увольте руководство! », требуя перемен, а хозяева могли добивать соперника: Дьюсбери-Холл едва не замкнул фланговый навес, а Джек Грилиш таскал мяч через всё поле и провоцировал фолы на подступах к штрафной. Однако ни одного из этих эпизодов «ириски» не довели до решающего удара.
После 45 минут Нуну выглядел так, будто его вернули в АПЛ слишком рано: всего пару дней назад он ещё отдыхал после увольнения из «Ноттингема». Но уже во второй половине игра изменилась. «Вест Хэм» начал компактнее обороняться, перестал проваливаться между линиями и впервые завёл моторы на левом фланге. Новичок Эль-Хаджи Малик Диуф и техничный Крисенсио Саммервилл буквально загоняли Джейка О’Брайена в тупик. Именно эта пара позже и перевернула сценарий.
Но «Эвертон» при этом не сдавал — и даже упустил шанс оторваться. Гарнер дважды бил издали, но Ареоля справился. Был и спорный момент: мяч после рикошета от вратаря попал в руку Мавропаносу в паре метров от эпицентра атаки. Арбитр остался при своём — без пенальти. Для хозяев это стало тревожным сигналом: инициативы много, результата мало.
И снова Джаррод Боуэн
На 65-й минуте всё перевернулось. Диуф пропахал всю бровку, прострелил, Кин выбил мяч неловко прямо на линию штрафной — и там оказался Джаррод Боуэн. Капитан «молотков» сместился под левую и пробил низом. Удар задел голову того же Кина и изменил траекторию — Джордан Пикфорд был бессилен.
Так в истории нового стадиона «Эвертона» появился первый гостевой гол. А для Боуэна — это был знак лидерства: он первым побежал к гостевому сектору, целуя эмблему.
С этого момента именно команда Нуну смотрелась свежее. У «Эвертона» сбился ритм: передачи шли медленно, а атаки рассыпались. У гостей же Саммервилл раз за разом врывался в штрафную, Диуф поднимался по левому флангу, а Боуэн едва не сделал дубль — если бы не подкат Тарковски.
Финишные 15 минут прошли в стиле классических «качелей». Гарнер снова получил шанс со стандарта, но Ареоля нырнул и вытащил мяч из угла. В ответ гости дважды выскакивали в контратаки: Саммервилл выскочил один на один, чуть замешкался, и Пикфорд успел выставить ногу в подкате. Гул трибун, жестикуляция Нуну на бровке — словно матч уже имел цену выше, чем три очка. Но финальный свисток оставил всё в равновесии.
Что значит эта ничья
Для «Эвертона» это упущенная возможность: команда Мойеса провела отличный первый тайм, но снова не смогла превратить владение в голы. На фоне предстоящих встреч с «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» такой расклад тревожит.
Для «Вест Хэма» — наоборот, шанс перезапуститься. После четырёх поражений в пяти матчах лондонцы впервые выглядели единым целым, а не набором игроков. Диуф и Саммервилл подарили остроту, Ареоля — надёжность, Боуэн — лидерство. Нуну честно сказал после матча: «Это только маленький шаг вперёд». Но именно с таких шагов строятся сезоны, где нужно выползать из зоны вылета.