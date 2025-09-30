Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Вечер на Hill Dickinson Stadium начинался как праздник для «Эвертона». На новом стадионе команда всё ещё не проигрывает, а болельщики гонят её вперёд после удачного старта сезона. Казалось, разобранный «Вест Хэм» точно не должен увозить очков из Ливерпуля. Но Джаррод Боуэн был против.

Результат матча

ЭвертонЛиверпульЭвертон1:1Вест ХэмВест ХэмЛондон
1:0 Майкл Кин 18' 1:1 Джаррод Боуэн 65'
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Бету (Тьерно Барри 69'),  Джеймс Тарковски,  Майкл Кин,  Виталий Миколенко,  Джеймс Гарнер,  Идрисса Гана Гейе,  Кирман Дьюсбери-Холл,  Джек Грилиш,  Илиман Ндиайе (Тайлер Диблинг 81'),  Jake O'Brien
Вест Хэм:  Альфонс Ареола,  Макс Килман,  Константинос Мавропанос,  Кайл Уолкер-Питерс,  Лукас Пакета (Анди Ирвинг 90'),  Матеуш Фернандеш,  Сунгуту Магасса (Фредди Поттс 59'),  Никлас Фуллкруг (Игор Жулио 90'),  Крисенсио Саммервилл (Луис Гильерме 77'),  Джаррод Боуэн,  Malick Diouf
Жёлтые карточки:  Джеймс Тарковски 24',  Виталий Миколенко 87',  Кирман Дьюсбери-Холл 90'  —  Кайл Уолкер-Питерс 33',  Сунгуту Магасса 48',  Макс Килман 64',  Константинос Мавропанос 82'

Дэвид Мойес получил быстрый аванс от своих подопечных.  Хозяева активно использовали фланги: Бету цеплялся за подачи, Илиман Ндиай смещался в центр и проверял Альфонса Ареоля.  Но настоящая опасность пришла с известного слабого места «Вест Хэма» — стандарта.

«Эвертон» уверенно провёл первый час игры

На 18-й минуте гости отбили первую волну атаки после углового, но задержались в штрафной, и Джеймс Гарнер вырезал навес в зону одинокого Майкла Кина.  Тот, как на тренировке, взлетел выше всех и пробил под перекладину.  Это был уже восьмой мяч, который лондонцы пропустили с угловых и навесов в этом сезоне, — головная боль, перешедшая от Грэма Поттера к Нуну Эшпириту Санту.

Майкл Кин
Майкл Кин globallookpress.com

Гол подогрел атмосферу.  Гостевой сектор гудел «Увольте руководство!  », требуя перемен, а хозяева могли добивать соперника: Дьюсбери-Холл едва не замкнул фланговый навес, а Джек Грилиш таскал мяч через всё поле и провоцировал фолы на подступах к штрафной.  Однако ни одного из этих эпизодов «ириски» не довели до решающего удара.

После 45 минут Нуну выглядел так, будто его вернули в АПЛ слишком рано: всего пару дней назад он ещё отдыхал после увольнения из «Ноттингема».  Но уже во второй половине игра изменилась.  «Вест Хэм» начал компактнее обороняться, перестал проваливаться между линиями и впервые завёл моторы на левом фланге.  Новичок Эль-Хаджи Малик Диуф и техничный Крисенсио Саммервилл буквально загоняли Джейка О’Брайена в тупик.  Именно эта пара позже и перевернула сценарий.

Но «Эвертон» при этом не сдавал — и даже упустил шанс оторваться.  Гарнер дважды бил издали, но Ареоля справился.  Был и спорный момент: мяч после рикошета от вратаря попал в руку Мавропаносу в паре метров от эпицентра атаки.  Арбитр остался при своём — без пенальти.  Для хозяев это стало тревожным сигналом: инициативы много, результата мало.

«Эвертон» — «Вест Хэм»
«Эвертон» — «Вест Хэм» globallookpress.com

И снова Джаррод Боуэн

На 65-й минуте всё перевернулось.  Диуф пропахал всю бровку, прострелил, Кин выбил мяч неловко прямо на линию штрафной — и там оказался Джаррод Боуэн.  Капитан «молотков» сместился под левую и пробил низом.  Удар задел голову того же Кина и изменил траекторию — Джордан Пикфорд был бессилен.

Так в истории нового стадиона «Эвертона» появился первый гостевой гол.  А для Боуэна — это был знак лидерства: он первым побежал к гостевому сектору, целуя эмблему.

Джаррод Боуэн празднует гол
Джаррод Боуэн празднует гол globallookpress.com

С этого момента именно команда Нуну смотрелась свежее.  У «Эвертона» сбился ритм: передачи шли медленно, а атаки рассыпались.  У гостей же Саммервилл раз за разом врывался в штрафную, Диуф поднимался по левому флангу, а Боуэн едва не сделал дубль — если бы не подкат Тарковски.

Финишные 15 минут прошли в стиле классических «качелей».  Гарнер снова получил шанс со стандарта, но Ареоля нырнул и вытащил мяч из угла.  В ответ гости дважды выскакивали в контратаки: Саммервилл выскочил один на один, чуть замешкался, и Пикфорд успел выставить ногу в подкате.  Гул трибун, жестикуляция Нуну на бровке — словно матч уже имел цену выше, чем три очка.  Но финальный свисток оставил всё в равновесии.

Джордан Пикфорд
Джордан Пикфорд globallookpress.com

Что значит эта ничья

Для «Эвертона» это упущенная возможность: команда Мойеса провела отличный первый тайм, но снова не смогла превратить владение в голы.  На фоне предстоящих встреч с «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» такой расклад тревожит.

Для «Вест Хэма» — наоборот, шанс перезапуститься.  После четырёх поражений в пяти матчах лондонцы впервые выглядели единым целым, а не набором игроков.  Диуф и Саммервилл подарили остроту, Ареоля — надёжность, Боуэн — лидерство.  Нуну честно сказал после матча: «Это только маленький шаг вперёд».  Но именно с таких шагов строятся сезоны, где нужно выползать из зоны вылета.