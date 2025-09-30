Во втором туре Лиги чемпионов сойдутся «Аталанта» и «Брюгге». Команды сыграют 30 сентября в Бергамо «Атлети Адзурри д’Италия». Начало в 19:45 мск.

«Аталанта» в первом туре потерпела крупное поражение от ПСЖ со счетом 0:4. После этого бергамаски провели два поединка в Серии А, выиграв у «Торино» и сыграв вничью с «Ювентусом». Перед этой встречей у хозяев есть кадровые проблемы, которые ограничивают возможности главного тренера в выборе состава. Травмированы Де Кетеларе, Колашинац, Скальвини, Скамакка, Залевский.

«Брюгге» оказался опасным соперником для «Монако». В прошлом туре гости разгромили «монегасков» со счетом 4:1, чего никто не ожидал. Благодаря этому результату бельгийскому клубу удалось подойти ко второму туру 3-й командой таблицы. «Брюгге» не проигрывает 4 матча, 3 из которых он выиграл.

Букмекеры считают фаворитом «Аталанту» за 1.93, на ничью дают 4.00, на победу «Брюгге» — 3.75.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Брюгге» со счетом 1:0.

В прошлом сезоне ЛЧ «Брюгге» дважды обыграл «Аталанту» на стадии этапа лиги.

