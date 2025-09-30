Во втором туре Лиги чемпионов сойдутся «Аталанта» и «Брюгге». Команды сыграют 30 сентября в Бергамо «Атлети Адзурри д’Италия». Начало в 19:45 мск.
«Аталанта» в первом туре потерпела крупное поражение от ПСЖ со счетом 0:4. После этого бергамаски провели два поединка в Серии А, выиграв у «Торино» и сыграв вничью с «Ювентусом». Перед этой встречей у хозяев есть кадровые проблемы, которые ограничивают возможности главного тренера в выборе состава. Травмированы Де Кетеларе, Колашинац, Скальвини, Скамакка, Залевский.
«Брюгге» оказался опасным соперником для «Монако». В прошлом туре гости разгромили «монегасков» со счетом 4:1, чего никто не ожидал. Благодаря этому результату бельгийскому клубу удалось подойти ко второму туру 3-й командой таблицы. «Брюгге» не проигрывает 4 матча, 3 из которых он выиграл.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают фаворитом «Аталанту» за 1.93, на ничью дают 4.00, на победу «Брюгге» — 3.75.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Брюгге» со счетом 1:0.
- В прошлом сезоне ЛЧ «Брюгге» дважды обыграл «Аталанту» на стадии этапа лиги.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Брюгге» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.