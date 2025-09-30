Бразильский хавбек Антони отреагировал на переход из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис».

«Я всегда в первую очередь думаю о счастье, и я был здесь очень счастлив. Знаю, что мои дети и жена счастливы здесь. Прежде чем принять решение, я поговорил с семьей. Это невероятный город, как и его жители.

Я сосредоточился на своем счастье, потому что знаю: когда я счастлив, все складывается хорошо. Деньги важны, но счастье гораздо важнее.

Сердце подсказывало вернуться в "Бетис". Команда невероятная. Это лучшая атмосфера, в которой я когда-либо был. Все улыбаются, все общаются, и это имело решающее значение. Все всегда вместе, и это тоже важно.

Я мечтаю о титуле, но впереди много матчей. Надеюсь, мы выиграем титул, потому что болельщики "Бетиса" действительно этого заслуживают», — цитирует Антони Mundo Deportivo.

Напомним, что Антони подписал полноценный контракт с «Бетисом», который рассчитан до 2029 года.