Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою нынешнюю игровую форму после серьезной травмы колена.
«Нормальное состояние, но нужные кондиции, понятно, еще не набрал. Много предстоит работы впереди. Пропустил шесть с половиной месяцев, это немало времени. Пока что прием мяча, открывания, передачи не те. Придет только через игры, всё будет хорошо», — сказал Тюкавин «Матч ТВ».
Пока 23-летний игрок сыграл в этом сезоне три матча и отметился одним забитым голом. Он получил разрыв передней крестообразной связки в марте этого года.