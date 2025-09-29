Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою нынешнюю игровую форму после серьезной травмы колена.

«Нормальное состояние, но нужные кондиции, понятно, еще не набрал. Много предстоит работы впереди. Пропустил шесть с половиной месяцев, это немало времени. Пока что прием мяча, открывания, передачи не те. Придет только через игры, всё будет хорошо», — сказал Тюкавин «Матч ТВ».

Пока 23-летний игрок сыграл в этом сезоне три матча и отметился одним забитым голом. Он получил разрыв передней крестообразной связки в марте этого года.