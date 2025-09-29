Центральный защитник Фикайо Томори и «Милан» ведут переговоры о новом контракте, информирует журналист Фабрицио Романо.

Фикайо Томори globallookpress.com

Нынешнее соглашение 27-летнего футболиста истекает с летом 2027 года, но из-за того, что на игрока претендуют сразу несколько клубов АПЛ, россонери хотят снизить риски его ухода.

В составе «Милана» Томори играет с 2021 года, перейдя из «Челси». В этом сезоне он сыграл 7 матчей за итальянскую команду и забил один гол. На портале Transfermarkt защитник сейчас оценивается в 20 млн евро.