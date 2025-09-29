Российский тренер Сергей Ташуев отреагировал на слухи о возможном возвращении в воронежский «Факел».

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Я еще ни с кем не разговаривал, мне никто не звонил. Диалога с "Факелом" не было», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал назначение Ташуева главным тренером клуба. Напомним, что Сергей Ташуев уже работал в «Факеле» с сентября 2023 по апрель 2024 года.

29 сентября «Факел» официально объявил об уходе главного тренера Игоря Шалимова. По итогам прошлого сезона воронежская команда не сумела сохранить место в РПЛ.