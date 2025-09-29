Мадридский «Реал» прибыл в Казахстан на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата». В соцсети X испанский клуб опубликовал кадры прилета с подписью: «Наше прибытие в Алма-Ату! ».

Тренер «Реала» Хаби Алонсо globallookpress.com

Футболистов встретили в аэропорту с национальными традициями. Особый интерес у игроков мадридской команды вызвало исполнение гимна Лиги чемпионов на казахских народных инструментах.

Встреча «Кайрат» — «Реал» пройдет 30 сентября на стадионе «Центральный» в Алматы. Начало — в 19:45 мск.

В первом туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Кайрат» уступил в Лиссабоне «Спортингу» со счётом 1:4.