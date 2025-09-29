Александр Мостовой не понимает за что уволили из воронежского «Факела» его бывшего партнера по московскому «Спартаку» и сборной России Игоря Шалимова.

«Я немножко обескуражен этим решением, потому что вот сейчас буквально увидел эту новость.  Очень странное решение.  Не понимаю, с чем это может быть связано.  Команда идет наверху, в меньшинстве отстояли ничью.  Есть много команд, которые идут ниже десятого места, и у них ничего не меняется.

Я был недавно в Воронеже и свою долю поддержки вселил людям.  Сказал, чтобы никто не боялся за "Факел", команда будет наверху.  У них все есть.  И стадион, и болельщики, и тренер.  Я очень удивлен такому решению», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

После 11 туров «Факел» занимает третье место в таблице Первой лиги с 23 очками.  Сегодня, 29 сентября стало известно об увольнении из клуба главного тренера Игоря Шалимова.