Заслуженный тренер России Игорь Колыванов похвалил полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова за правильное отношение к делу.

Максим Глушенков globallookpress.com

«Глушенков наконец понял, как нужно играть в футбол. Он отдается на футбольном поле, помогает команде, создает моменты, забивает красивые мячи. Я двумя руками за то, чтобы он прогрессировал. Такие футболисты нужны российскому футболу, — сказал Колыванов в эфире "Матч ТВ".

В игре 10-го тура "Зенит" разгромил дома "Оренбург" (5:2), а 26-летний Глушенков оформил дубль. На старте сезона полузащитник часто оставался в запасе питерского клуба. Всего у Глушенкова 6 забитых мячей в 8 играх РПЛ.