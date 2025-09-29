Дортмундская «Боруссия» не собирается продлевать соглашение с полузащитником Юлианом Брандтом, сообщает Bild.

Юлиан Брандт globallookpress.com

Руководство «шмелей» собирается немного разгрузить зарплатную ведомость, в которой 29-летний хавбек является одним из самых высокооплачиваемых футболистов.

При этом там не исключают, что если Брандт вернет себе былую форму и существенно увеличит результативность, то могут пересмотреть свое первоначальное решение.

В этом сезоне Брандт сыграл 6 матчей за «Боруссию» Д, забил один мяч и сделал 2 ассиста. За команду он играет с 2019 года.

На счету полузащитника 48 матчей за сборную Германии и три забитых мяча. Сейчас он оценивается на Transfermarkt в 25 млн евро.