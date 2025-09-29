Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 5-го тура чемпионата Италии, в котором его команда обыграла «Наполи» со счётом 2:1.

Максимилиано Аллегри globallookpress.com

«Я доволен — это была важная проверка в игре против сильного соперника. В первом тайме мы действовали очень хорошо, а во втором пришлось обороняться вдесятером. Мы только начинаем путь, но ребята проявили себя здорово.

Нужно продолжать работать. Сегодня мы сделали небольшой шаг вперёд. Впереди ещё много сложных матчей, но с таким боевым духом побеждать будет легче. У этой команды есть потенциал для больших успехов», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этой победы «Милан» набрал 12 очков, одержал четвёртую викторию подряд и вышел на первое место в таблице Серии А, опередив «Наполи» и «Рому» по дополнительным показателям.