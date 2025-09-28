Хавбек «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о матче против «Пари НН» (3:0).

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

«Очень хорошо, что мы сегодня победили, забили хорошие мячи. Нам нужно концентрироваться на своей работе, продолжать усердно тренироваться, и эта работа принесет голы и победы.

Голы? Важно оказаться в нужном месте, когда есть возможность забить. Я счастлив не столько своим голам, сколько победе команды», — приводит слова Жедсона «Матч ТВ».

Этот успех позволил «Спартаку» подняться на пятое место с 18 очками. «Пари НН» (6) — 15-й.