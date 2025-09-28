Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о матче против «Сочи» (0:0).

Давид Волк
Давид Волк globallookpress.com

«Сегодняшняя ничья — чуть ли не как поражение в данной ситуации.  Выходили побеждать, знали, что соперник непростой: хорошие футболисты, хороший тренер, мы серьезно готовились.  Примерно понимали, какой будет игра, понимали, чего хотим, но чего‑то конкретного нам сегодня не хватило.

Эпизод с ВАР?  Надо понимать: от меня ничего не зависит.  Как судьи решат, так оно и будет.  Просто ждал решение.  С Мухиным пообщался на этот счет, чуть‑чуть поулыбались.  Не знаю, был пенальти или нет.  Конкретно ничего не видел.  Видел, что раза четыре кому‑то в руку попадало, но было это с фолом или нет — без понятия», — цитирует Волка «Матч ТВ».

Для «Сочи» это всего второе очко в чемпионате России, команда продолжает идти последней.  «Динамо» Мх с 10 очками на 12-й строчке.