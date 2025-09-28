Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о матче против «Сочи» (0:0).

Давид Волк globallookpress.com

«Сегодняшняя ничья — чуть ли не как поражение в данной ситуации. Выходили побеждать, знали, что соперник непростой: хорошие футболисты, хороший тренер, мы серьезно готовились. Примерно понимали, какой будет игра, понимали, чего хотим, но чего‑то конкретного нам сегодня не хватило.

Эпизод с ВАР? Надо понимать: от меня ничего не зависит. Как судьи решат, так оно и будет. Просто ждал решение. С Мухиным пообщался на этот счет, чуть‑чуть поулыбались. Не знаю, был пенальти или нет. Конкретно ничего не видел. Видел, что раза четыре кому‑то в руку попадало, но было это с фолом или нет — без понятия», — цитирует Волка «Матч ТВ».

Для «Сочи» это всего второе очко в чемпионате России, команда продолжает идти последней. «Динамо» Мх с 10 очками на 12-й строчке.