Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал крупное поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН»
«Что касается второго гола, мне это гол, который мы были просто обязаны отпрессинговать и атаку отразить.  Такие пропускать просто нельзя — ненужный и лёгкий гол.  Коледин молодой игрок.  Не закрывает игрока, затем позволяет параллельно воротам бежать.  Но это его первая полноценная игра.  Коледин — молодой талантливый игрок, которому предстоит много работы.

Поздравляю "Спартак" с победой.  Структурно то, что хотели, мы показали.  По мере возможностей ребята выполняли установку.  Но пропустили нелепые голы.  То, что по сто раз обсуждаем на тренировках.  Такие голы постоянно в наши ворота.  То пенальти, то угловые ещё — ничего системного.  Претензий к ребятам нет.  Мы никогда не будем приезжать сюда и закрываться, играть от обороны, надеясь на случайный гол.  Такого от нас не увидите.  Мы и при 0:3 сегодня старались идти вперёд», — передает слова Шпилевского Чемпионат.

«Пари НН» после этого матча занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе.  В следующей встрече нижегородцы вновь сыграет против «Спартака» 1-го октября в Кубке России.