Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал крупное поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН» globallookpress.com

«Что касается второго гола, мне это гол, который мы были просто обязаны отпрессинговать и атаку отразить. Такие пропускать просто нельзя — ненужный и лёгкий гол. Коледин молодой игрок. Не закрывает игрока, затем позволяет параллельно воротам бежать. Но это его первая полноценная игра. Коледин — молодой талантливый игрок, которому предстоит много работы.

Поздравляю "Спартак" с победой. Структурно то, что хотели, мы показали. По мере возможностей ребята выполняли установку. Но пропустили нелепые голы. То, что по сто раз обсуждаем на тренировках. Такие голы постоянно в наши ворота. То пенальти, то угловые ещё — ничего системного. Претензий к ребятам нет. Мы никогда не будем приезжать сюда и закрываться, играть от обороны, надеясь на случайный гол. Такого от нас не увидите. Мы и при 0:3 сегодня старались идти вперёд», — передает слова Шпилевского Чемпионат.

«Пари НН» после этого матча занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующей встрече нижегородцы вновь сыграет против «Спартака» 1-го октября в Кубке России.