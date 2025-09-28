Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе после матча 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге. Хозяева победили 5:2, а форвард сине-бело-голубых Максим Глушенков оформил покер.

Сергей Семак globallookpress.com

«Есть определённый градус борьбы, который судья даёт. И те моменты, те же срывы атаки… Достаточно было фолов и в одну, и в другую сторону. Но в данном моменте, который абсолютно не предвещал ничего, на мой взгляд, не нужна была карточка по тому градусу, который задал судья. Не говоря уже о карточке Барриосу, которой и в помине не было. Не говоря уже и о штрафном, которого не было, когда нам гол с него забили. И первый момент — офсайд, когда пришёл угловой на наши ворота. С аутом, который я видел, его тоже не было — мяч никуда не ушёл.

Поэтому моментов было достаточно, на которые стоит обратить внимание, но что делать… Я думаю, судьи и сами многие трактовки уже не совсем понимают, где карточка, где не карточка, мы видим в каждом туре. И для них непонятно, как судить, какую руку или какой наступ и за что давать карточки, а за что не давать. В целом, конечно, вопросов очень много», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 19 очков.