После этого матча «Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А с 12-ю очками в активе. «Наполи» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.

У «Наполи» единственный гол забил Кевин Де Брёйне на 60-й минуте с пенальти.

На 57-й минуте игрок «Милана» Первис Эступиньян получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В составе «россонери» голы записали на свой счет Алексис Салемакерс на 3-й минуте и Кристиан Пулишич на 31-й минуте.

«Милан» одержал победу над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

3.10

