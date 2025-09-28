«Милан» одержал победу над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.
В составе «россонери» голы записали на свой счет Алексис Салемакерс на 3-й минуте и Кристиан Пулишич на 31-й минуте.
На 57-й минуте игрок «Милана» Первис Эступиньян получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
У «Наполи» единственный гол забил Кевин Де Брёйне на 60-й минуте с пенальти.
Результат матча
МиланМилан2:1НаполиНеаполь
1:0 Алексис Салемакерс 3' 2:0 Кристиан Пулишич 31' 2:1 Кевин Де Брёйне 60' пен.
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Кони де Винтер 80'), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 69'), Первис Эступинан, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана (Рубен Лофтус-Чик 80'), Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич (Давиде Бартезаги 59'), Сантьяго Хименес (Рафаэл Леау 69')
Наполи: Алекс Мерет, Мигель Гутьеррес, Жуан Жесус, Лука Марьянуччи, Джованни Ди Лоренцо, Кевин Де Брёйне (Давид Нерес 73'), Скотт МакТоминай (Лоренцо Лукка 73'), Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Билли Гилмор 90'), Расмус Хёйлунн (Элиф Элмас 73'), Маттео Политано (Ноа Ланг 78')
Жёлтая карточка: Адриен Рабьо 90+1' (Милан)
Красная карточка: Первис Эступинан 57' (Милан)
После этого матча «Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А с 12-ю очками в активе. «Наполи» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.