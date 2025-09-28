Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси достиг соглашения с клубом о продлении действующего контракта. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Лионель Месси globallookpress.com

Стороны согласовали все условия, и сделка будет оформлена в ближайшее время. Текущий контракт 38-летнего аргентинца рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне MLS Месси провел 24 матча, в которых забил 24 гола и сделал 11 результативных передач, возглавляя список бомбардиров лиги.

«Интер Майами» после 30 туров занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 56 очков.