В шестом туре французской Лиги 1 «Лилль» потерпел домашнее поражение от «Лиона» со счетом 0:1.

Тайлер Мортон
Тайлер Мортон globallookpress.com

Автором единственного гола на 13-й минуте стал английский полузащитник Тайлер Мортон, которому ассистировал Николас Тальяфико.

Результат матча

ЛилльЛилльЛилль0:1ЛионЛионЛион
Этот успех позволил «Лиону» сравняться по очкам с лидером «ПСЖ», у них по 15.  «Лилль» (10) — шестой.