Известный игрок и тренер Игорь Колыванов прокомментировал игру полузащитника Максима Глушенкова в матче с «Оренбургом» (5:2), в которой россиянин оформил покер.

Максим Глушенков globallookpress.com

«Болельщики, руководство и Максим довольны, что он вернулся в прежнюю форму. Глушенкову понадобилось немало времени для этого. Видно, что он с правильным менталитетом, отрабатывает, забывает и играет на партнёров.

Ещё месяц назад говорили, что Максим не в лучшей физической форме. Но сейчас он выделяется. Глушенков затмил всех бразильцев», — сказал Колыванов «Чемпионату».

После этой победы «Зенит» поднялся на третьем место в таблице РПЛ с 19 очками и всего на одно отстает от лидеров «Локомотива» и «Краснодара». В 11-м туре питерский клуб сыграет на выезде с «Акроном».