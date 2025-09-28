«Интер Майами» не сумел одержать победу в гостевом матче регулярного чемпионата MLS против «Торонто».

Лионель Месси globallookpress.com

Встреча в Канаде завершилась со счётом 1:1. На 45-й минуте Тадео Альенде вывел команду из Майами вперёд, но спустя четверть часа хозяева восстановили равновесие благодаря точному удару Джордже Михайловича.

Лионель Месси не смог отличиться результативными действиями, прервав свою трехматчевую серию, в ходе которой он отметился пятью голами и тремя ассистами.

После этого тура «Интер Майами» с 56 очками занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Торонто» (28 очков) располагается на 12-й строчке.