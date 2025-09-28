Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил, что хавбек Ламин Ямаль близок к возвращению в состав команды.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Мы рады, что он может принять участие в матче с "Реал Сосьедад". Если он появится на скамейке запасных, значит, готов выйти на поле в любой момент», — отметил Флик на пресс-конференции.

18-летний испанский полузащитник последний раз играл 31 августа 2025 года против «Райо Вальекано» и пропустил последующие встречи из-за травмы паха.

Следующий матч «Барселоны» с «Реал Сосьедад» состоится 28 сентября в 22:00 мск.