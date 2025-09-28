28 сентября на «Анжи Арене» в Каспийске «Динамо» примет «Сочи» в рамках 10-го тура чемпионата России. Начало игры в 17:00 мск.

«Динамо» в прошлом туре сыграло вничью с «Локомотивом». Это вполне неплохой результат для команды, которая одной ногой в зоне стыковых матчей. Тем не менее сегодня у хозяев хорошие шансы набрать очки, так как дома они выступают довольно неплохо — 2 ничьи, 2 победы.

«Сочи» до сих пор без побед. Команда опустилась на самое дно турнирной таблицы. Она проиграла все 5 выездных матчей в турнире, поэтому ситуация у гостей крайне сложная.

В единственном очном матче, который состоялся в прошлом году, победителем стало «Динамо».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.

Букмекеры считают фаворитом «Динамо» за 2.06, на ничью ставка принимается с коэффициентом 3.20, на победу «Сочи» — с коэффициентом 3.95.

Искусственный интеллект предлагает поставить на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

