В седьмом туре испанской Ла Лиги «Барселона» у себя дома переиграла «Реал Сосьедад» — 2:1.
Баски вышли вперед на 31-й минуте после точного удара Альваро Одрисолы.
Хозяева смогли отыграться еще до перерыва после года Жюля Кунде.
Победу «Барселоне» на 59-й минуте принес Роберт Левандовский, которому ассистировал Ламин Ямаль.
Арсен Захарян просидел всю игру в запасе.
Календарь и таблица испанской Примеры
Результат матча
БарселонаБарселона2:1Реал СосьедадСан-Себастьян
0:1 Альваро Одриосола 31' 1:1 Жюль Кунде 43' 2:1 Роберт Левандовски 59'
Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Жерар Мартин (Эрик Гарсия 78'), Френки де Йонг, Руни Барджи (Ламин Ямаль 58'), Педри, Маркус Рашфорд (Ферран Торрес 78'), Роберт Левандовски, D.Fernandez
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос, Дуйе Чалета-Цар, Альваро Одриосола (Серхио Гомес 57'), Микель Оярсабаль, Беньят Туррьентес (Карлос Солер 66'), Пабло Марин (Брайс Мендес 67'), Гонсалу Гуэдеш (Такэфуса Кубо 57'), Йон Горротксатеги, Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Садик Умар 81')
Жёлтые карточки: Жюль Кунде 82' — Игор Субельдия 17'
В 8-м туре «Барселона» будет гостить у «Севильи», а «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано».