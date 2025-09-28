Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Ньюкасла» (2:1).

Микель Артета globallookpress.com

«Чувствую гордость, и я думаю, что победа полностью заслуженная. То, как мы играли, боролись, какие шансы создавали, — мы заслуживали выиграть. Мы добились ее в драматичном стиле, но победа заслуженная.

Вот так ты поднимаешься на другой уровень. Проходя через такие моменты и извлекая уроки. Это была прекрасная возможность показать самим себе, кто мы такие, потому что это потрясающий соперник, против него очень сложно играть. Уровень стабильности и мастерства, который мы показали сегодня, был высочайшим.

Нам пришлось бросить в бой все, что у нас было. Думаю, Поуп провел исключителую игру. Следует отдать ему должное, но мы верили, и, я считаю, полностью заслужили эту победу.

Если это не явная и очевидная ошибка, ВАР не должен вмешиваться. Очевидно, что ВАР не обязан был вмешиваться, потому что это был пенальти», — цитирует Артету BBC.

«Арсенал» после этого матча располагается на 2-й позиции в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 15-й строчке (6).