Серб Душан Влахович в зимнее трансферное окно будет продан «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Душан Влахович globallookpress.com

Контракт 25-летнего нападающего с туринским клубом истекает летом 2026 года и не будет продлен, поэтому «старая синьора» будет вынуждена отпустить игрока за хоть за какие-то деньги, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона.

В этом сезоне Влахович провел 8 матчей за «Ювентус», забил в них 6 голов и сделал один ассист. Сейчас он оценивается на портале Transfermarkt в € 35 млн. За команду он играет с 2022 года.